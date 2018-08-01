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Filipinler'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Basilian bölgesinde patlatılan araçla askeri kontrol noktasına düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi

Filipinler'in güneyindeki Basilan bölgesinde, bir araçla düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Filipinler Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulanting köyündeki askeri kontrol noktasına dün bir aracın patlatılmasıyla düzenlenen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

DEAŞ'ın tüm saldırıları üstlenme gibi bir huyu olduğu ve bu nedenle detaylı bir araştırmadan sonra saldırıyı düzenleyenlerin ortaya çıkacağı kaydedildi.

Bulanting köyündeki askeri kontrol noktasında, sürücüsü şüpheli davranışlar sergileyen 10 koltuklu bir araç durdurulmuş, güvenlik güçlerinin sorgulama amacıyla sürücüye yaklaştığı esnada aracın aniden patlatıldığı açıklanmıştı.

Patlamada, intihar bombacısının yanı sıra 5 asker, 1 askeri müfreze komutanı ile 3 kadın ve 1 çocuk ölmüş, 5 asker ağır yaralanmıştı.

Yetkililer, saldırının terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetmişti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ intihar saldırısı Ebu Sayyaf Filipinler

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