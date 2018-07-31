Filipinler'den Çin'in ihtilaflı sulardaki telsiz uyarılarına tepki

MANİLA (AA) - Filipinler hükümeti, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı ada ve kayalıklardaki yerleşimlerinden savaş uçakları ve gemilerine yaptığı telsiz uyarılarından rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Filipinler hükümetinin konu hakkında hazırladığı rapora göre Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly Takımadaları çevresinde Filipin ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldı.
Filipinler hükümeti Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan söz konusu mesajlar hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhattaplarına iki kez iletti.
Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
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