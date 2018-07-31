HABER

Filipinler'den Çin'in ihtilaflı sulardaki telsiz uyarılarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly Takımadaları çevresinde Filipinler ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldı - Manila yönetimi Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan telsiz mesajları hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhattaplarına iki kez iletti

MANİLA (AA) - Filipinler hükümeti, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı ada ve kayalıklardaki yerleşimlerinden savaş uçakları ve gemilerine yaptığı telsiz uyarılarından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Filipinler hükümetinin konu hakkında hazırladığı rapora göre Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly Takımadaları çevresinde Filipin ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldı.

Filipinler hükümeti Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan söz konusu mesajlar hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhattaplarına iki kez iletti.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledimMelih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim
Kırşehir polisinden broşürlü maganda uyarısıKırşehir polisinden broşürlü maganda uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Filipinler Güney Çin Denizi Spartly Adaları

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Diğer Haberler
Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Ordu'da hafif ticari araç 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Melih Gökçek'in sözleri Ankara'yı karıştıracak: Neci olduğunu Kızılay'da kendi yüzüne söyledim

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.