Filipinler'den, Gaziantep'e 20 bin kelebek getirilecek

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi içerisine 'Tropik Kelebek Merkezi' kurmaya hazırlanıyor. Türkiye’de bir ilk olacak merkeze Filipinler'den 20 bin kelebeğin getirilecek.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Dünya’da dördüncü, Avrupa'da üçüncü, Türkiye'de ise ilk sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisine kurulacak olan Tropik Kelebek Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun batısında konumlanan Filipinler’den getirilecek 120’ye yakın farklı türde 20 bin kelebeğe ev sahipliği yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2018 yılı içerisinde hayvanat bahçesinin yeni bir projeyi hayata geçireceğini belirterek, “Tropik Kelebek Merkezi’ni bu yıl içerisinde açacağız. 120’ye yakın farklı türde, 20 bin tane kelebeğin bir arada uçacağı merkezle hayvanat bahçemiz renklenecek. Filipinler’den getireceğimiz kelebekler için 25 santigrat sıcaklık ve 90 derecelik nem oranında iklimlendireceğimiz özel bir mekan kuracağız. Kelebeklerin beslendiği 500’e yakın farklı bitkinin yer alacağı merkezde, ziyaretçilerimiz rengarenk kelebekleri yakından görebilecek. Hayvanat Bahçesi’nde kurulacak Tropik Kelebek Merkezi, Türkiye’de bir ilk olacak" dedi.

Özsöyler, kurulacak merkezle birlikte ziyaretçi sayısının artacağını ve yıl sonuna kadar Hayvanat Bahçesi'ni dolaşanların sayısının 4,5 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

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