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Filipinli işçi kadını öpen Duterte'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

Filipinli işçi kadını öpen Duterte'ye tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin canlı yayınlanan bir etkinlikte yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesi tepkilere neden oldu.

BBC'nin haberine göre Duterte, Güney Kore'de bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap ederken sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini kendisini dudağından öpmeye ikna etti.

Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi.

Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.

Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinli işçiler Rodrigo Duterte

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