HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin asıllı Kanadalı doktor Gazze'de vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu geçen pazartesi günü Gazze'de bacağından vurulan Tarek Loubani için Kanada Başbakanı Justin Trudeau bağımsız soruşturma açılmasını istedi

OTTAWA (AA) - Kanada, İsrail askerlerinin geçen pazartesi günü Gazze'de sivil halk üzerine açtığı ateş sırasında yaralanan Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani için bağımsız soruşturma açılmasını istedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, geçen pazartesi günü 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sırasında yaralılara yardım ederken vurulan 19 sağlık görevlisi arasında, Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani'nin de olduğunu duyurdu.

Trudeau, "Kanada, Gazze Şeridi'nde bir süredir yaşanan ve birçok insanın maruz kalıp yaşamını yitirmesine, sayısız insanın yaralanmasına yol açan şiddetten derin endişe duymaktadır. Yaşanan olaylarda Kanada vatandaşı Dr. Tarek Loubani'nin de yaralılar arasında yer aldığı, siviller, medya mensupları, ilk yardım ekipleri ile çocuklar dahil olmak üzere birçok silahsız insanın yaralandığını şaşkınlıkla öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Loubani ve ailesine yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu olaylarla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüyoruz. Aşırı güç ve gerçek mühimmat kullanımı kabul edilemez. Gazze'de olup biten gerçekleri belirlemek zorunludur. Kanada, her türlü tahrik, şiddet ve aşırı güç kullanımı dahil olmak üzere, tüm gerçeklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için derhal bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etmektedir."

- Gazze'ye adanmış doktor

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde doktor olarak görev yaparken, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sağlık ihtiyaçları için kampanyalar düzenleyen Tarek Loubani, Gazze'deki hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için topladığı bağışlarla bazılarının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmuştu.

Dr. Loubani'nin girişimleri ile Gazze'deki hastanelerde ameliyatlar yapılabilir hale gelmişti.

Uzun süredir Gazze'de insani yardım kuruluşlarıyla Filistin halkına sağlık hizmeti veren Dr. Loubani, burada had safhada olan sağlık araç ve gereç ihtiyacını, bağışlarla edindiği 3 boyutlu yazıcılarda üretiyordu.

- Yaralılara yardım ediyordu

Sol bacağından yaralanan Dr. Tarek Loubani'nin, İsrail askerlerince özellikle hedef seçildiği belirtildi.

Loubani'nin vurulduğu sırada üzerinde doktor kıyafeti olduğunu ve ilk yardım ekipleri ile yaralılara müdahale ederken vurulduğunu açıklayan Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (Canadians for Justice and Peace in the Middle East) isimli insan hakları örgütünün başkanı Thomas Woodley, bunun Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu kaydetti.

Bu arada Kanada basınına konuşan Dr. Tarek Loubani, iyileşene kadar geri planda acil serviste hizmet edeceğini bildirdi.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a '19 Mayıs' operasyonuAdana'da terör örgütü DEAŞ'a '19 Mayıs' operasyonu
Emlak kralının vasiyetnamesi ortaya çıktıEmlak kralının vasiyetnamesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr.Tarek Loubani Filistin asıllı Kanadalı doktor Gazze’de vuruldu Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İlginizi Çekebilir

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!

Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Barış Atay' tepkisi

Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Barış Atay' tepkisi

Önder Aytaç ortaya çıktı!

Önder Aytaç ortaya çıktı!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a '19 Mayıs' operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a '19 Mayıs' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.