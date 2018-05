Filistin asıllı Kanadalı doktor Gazze'de vuruldu

Sol bacağından yaralanan Dr. Tarek Loubani'nin, İsrail askerlerince özellikle hedef seçildiği belirtildi.

Loubani'nin vurulduğu sırada üzerinde doktor kıyafeti olduğunu ve ilk yardım ekipleri ile yaralılara müdahale ederken vurulduğunu açıklayan Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (Canadians for Justice and Peace in the Middle East) isimli insan hakları örgütünün başkanı Thomas Woodley, bunun Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu kaydetti.

Bu arada Kanada basınına konuşan Dr. Tarek Loubani, iyileşene kadar geri planda acil serviste hizmet edeceğini bildirdi.