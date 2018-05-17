Filistin asıllı Kanadalı doktor Gazze'de vuruldu

OTTAWA (AA) - Kanada, İsrail askerlerinin geçen pazartesi günü Gazze'de sivil halk üzerine açtığı ateş sırasında yaralanan Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani için bağımsız soruşturma açılmasını istedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, geçen pazartesi günü 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sırasında yaralılara yardım ederken vurulan 19 sağlık görevlisi arasında, Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani'nin de olduğunu duyurdu. Trudeau, "Kanada, Gazze Şeridi'nde bir süredir yaşanan ve birçok insanın maruz kalıp yaşamını yitirmesine, sayısız insanın yaralanmasına yol açan şiddetten derin endişe duymaktadır. Yaşanan olaylarda Kanada vatandaşı Dr. Tarek Loubani'nin de yaralılar arasında yer aldığı, siviller, medya mensupları, ilk yardım ekipleri ile çocuklar dahil olmak üzere birçok silahsız insanın yaralandığını şaşkınlıkla öğrendik." ifadelerini kullandı. "Loubani ve ailesine yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu olaylarla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüyoruz. Aşırı güç ve gerçek mühimmat kullanımı kabul edilemez. Gazze'de olup biten gerçekleri belirlemek zorunludur. Kanada, her türlü tahrik, şiddet ve aşırı güç kullanımı dahil olmak üzere, tüm gerçeklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için derhal bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etmektedir." - Gazze'ye adanmış doktor Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde doktor olarak görev yaparken, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sağlık ihtiyaçları için kampanyalar düzenleyen Tarek Loubani, Gazze'deki hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için topladığı bağışlarla bazılarının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmuştu. Dr. Loubani'nin girişimleri ile Gazze'deki hastanelerde ameliyatlar yapılabilir hale gelmişti. Uzun süredir Gazze'de insani yardım kuruluşlarıyla Filistin halkına sağlık hizmeti veren Dr. Loubani, burada had safhada olan sağlık araç ve gereç ihtiyacını, bağışlarla edindiği 3 boyutlu yazıcılarda üretiyordu. - Yaralılara yardım ediyordu