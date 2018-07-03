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Filistin Başbakanı, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı ile görüştü

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı Rudy Demotte ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamdallah görüşmede, Demotte ve beraberindeki heyete Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler ile devam eden İsrail ihlalleri hakkında bilgi verdi.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamdallah, Belçika'nın Filistin'e yönelik desteğinden övgüyle söz etti.

Hamdallah ayrıca Belçika'nın Filistin devletini tanıması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede son siyasi gelişmeler ile iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi yolları da ele alındı.

Valon Bölgesi Başbakanı Demotte, birkaç saatlik Ramallah ziyareti kapsamında, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'yle de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demotte Filistin Valon

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