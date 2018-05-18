HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin Başbakanı Hamdallah Yenikapı'daki mitingde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

YENİKAPI'da  düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir.

İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.
Rami el-Hamdallah, "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde
büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyorEşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor
Pegasus CEO'su Mehmet Nane'nin babası toprağa verildiPegasus CEO'su Mehmet Nane'nin babası toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Kudüs'e Mitingi'nde halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Kudüs'e Mitingi'nde halka sesleniyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi!

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.