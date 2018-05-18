Filistin Başbakanı Hamdallah Yenikapı'daki mitingde konuştu

İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah "Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz." dedi.
Rami el-Hamdallah, "ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşımak istediğinde
büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır. Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)
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