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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:35 | Son Güncelleme

Hamas liderlerinden Rıdvan: "Güvenlik birimlerinin elinde saldırıyla ilgili güçlü deliller bulunuyor"

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırı düzenleyen taraflara ilişkin güçlü delillere sahip olduğunu belirtti.

Rıdvan, Gazze'de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı düzenlenen gösteri sırasındaki konuşmasında, geçen hafta Başbakan Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıya işaret ederek, "Güvenlik birimlerinin elinde saldırıyla ilgili güçlü deliller bulunuyor. Bunlar gayet net fotoğraf ve ses kayıtlarının bulunduğu profesyonel deliller. Ayrıca suçun arkasında kimin olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayacak profesyonel ayrıntılar bulunuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması"na da değinen Rıdvan, "Bazıları, uygulanmayacak olan Yüzyılın Anlaşması'nı yürürlüğe koymak için bu olaydan faydalanmak istedi." dedi.

Rıdvan, Hamas'ın gerçek bir uzlaşı konusunda istekli ve imzalanan anlaşmalara bağlı olduğunu ifade ederek, uzlaşının faydalarından uzaklaştıracak sesleri dikkate almayacaklarını söyledi.

Hamaslı lider ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın söz konusu olayın sorumluluğunun Hamas'a ait olduğuna ilişkin suçlamalarını kınadı.

Hamas'ın intifada ve Filistinli grupların çağrısıyla ay sonunda yapılacak "Büyük Dönüş" yürüyüşüyle işgalci İsrail karşısındaki meşru direnişe devam edeceğini söyleyen Rıdvan, Arap ve İslam ümmetine Kudüs ile Filistin meselesine destek olma çağrısında bulundu.

Rıdvan, İsrail'in zulüm ve suikastlarının, direnişin gücünü kıramayacağına dikkati çekerek, "Büyük Dönüş" yürüyüşü ve direniş yolunda ilerlemeye devam ettiklerini aktardı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta Ramallah'ta yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise Abbas'ın açıklamalarını kınamış ve doğrudan Hamas'ın hedef alınmasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığını savunmuştu.

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Gazze Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah Hamas konvoya saldırı

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