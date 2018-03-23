Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırı

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırı düzenleyen taraflara ilişkin güçlü delillere sahip olduğunu belirtti.

Rıdvan, Gazze'de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı düzenlenen gösteri sırasındaki konuşmasında, geçen hafta Başbakan Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıya işaret ederek, "Güvenlik birimlerinin elinde saldırıyla ilgili güçlü deliller bulunuyor. Bunlar gayet net fotoğraf ve ses kayıtlarının bulunduğu profesyonel deliller. Ayrıca suçun arkasında kimin olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayacak profesyonel ayrıntılar bulunuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması"na da değinen Rıdvan, "Bazıları, uygulanmayacak olan Yüzyılın Anlaşması'nı yürürlüğe koymak için bu olaydan faydalanmak istedi." dedi.

Rıdvan, Hamas'ın gerçek bir uzlaşı konusunda istekli ve imzalanan anlaşmalara bağlı olduğunu ifade ederek, uzlaşının faydalarından uzaklaştıracak sesleri dikkate almayacaklarını söyledi.