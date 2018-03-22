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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının zamanlamasının, "tehlikeli siyasi ve ulusal amaçlar taşıdığını" söyledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırının zamanlamasının, "tehlikeli siyasi ve ulusal amaçlar taşıdığını" belirtti.

Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere yönelik operasyonda hayatını kaybeden iki emniyet mensubunun cenaze törenine katılan Heniyye, saldırının, siyasi açıdan ABD'nin Filistin davasını bitirmeye çalıştığı "yüzyılın anlaşması" hakkında artan söylemlerle aynı döneme denk gelmesinin manidar olduğunu söyledi.

Heniyye ayrıca saldırının, tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Ulusal Konsey için yeni bir yapı oluşturma çabaları ve bu ayın sonunda Gazze sınırında düzenlenmesi planlanan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile aynı dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bu bakımdan saldırının zamanlamasının "tehlikeli siyasi ve ulusal amaçlar taşıdığını" belirten Heniyye, "Saldırının bu zamana denk gelmesi, bizi iç meselelerle meşgul edip Kudüs ve Filistinli mülteciler konularından dikkatimizi dağıtma amacı güdüyor." dedi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta Ramallah'ta yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise Abbas'ın açıklamalarını kınamış ve doğrudan Hamas'ın hedef alınmasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığını savunmuştu.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı bugün, Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere, güvenlik güçlerince Gazze'de operasyon düzenlendiğini, operasyon sırasında çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İsmail Heniyye Rami el-Hamdallah

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