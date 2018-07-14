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Filistin Başbakanı Hamdallah’tan uluslararası topluma "Han el-Ahmer" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah: "Uluslararası toplumun, kınama mesajlarını eyleme dökerek İsrail’in Han el-Ahmer’de işlediği savaş suçlarını durdurması lazım" "İsrail’in bedevi topluluklara yönelik saldırıları, sahadaki gerçekliği değiştirmeyi, Filistin’in coğrafi bütünlüğünü yok etmeyi ve egemen bir Filistin devletini öngören iki devletli çözümü engellemeyi hedefliyor" - Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu: "Dışişleri Bakanlığımız, İsrail’in Han el-Ahmer’deki bedevi topluluğuna yönelik eylemlerinin iki devletli çözüm perspektifine, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına tehdit oluşturduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bugün bu katılımımızla bu mesajı tekrar vermiş olduk"

KUDÜS (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası topluma işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer’e yönelik zorunlu göç ve yıkım planları uygulayan İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, AB’nin Filistin Devleti Temsilcisi Ralph Tarraf, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, çok sayıda Filistinli bakan ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla Han el-Ahmer’de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Hamdallah, "Uluslararası toplumun, kınama mesajlarını eyleme dökerek İsrail’in Han el-Ahmer’de işlediği savaş suçlarını durdurması lazım." dedi.

Hamdallah, Filistinlilerin her zamankinden daha çok İsrail’in zulmünden korunmak için uluslararası himayeye ihtiyacı olduğunu belirterek, BM’nin kararlarının uygulanması talebinde bulundu.

İsrail’in Kudüs’ü Batı Şeria'dan izole etmeye çalıştığına dikkati çeken Hamdallah, şunları söyledi:

"İsrail’in bedevi topluluklara yönelik saldırıları, sahadaki gerçekliği değiştirmeyi, Filistin’in coğrafi bütünlüğünü yok etmeyi ve egemen bir Filistin devletini öngören iki devletli çözümü engellemeyi hedefliyor."

Öte yandan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Başbakanı Hamdallah’ın daveti üzerine Filistin’deki yabancı ülke temsilcileriyle Han el-Ahmer’e geldiklerini ifade etti.

Topçu Dışişleri Bakanlığının daha önce Han el-Ahmer ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Dışişleri Bakanlığımız, İsrail’in Han el-Ahmer’deki bedevi topluluğuna yönelik eylemlerinin iki devletli çözüm perspektifine, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına tehdit oluşturduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Bugün bu katılımımızla bu mesajı tekrar vermiş olduk.” dedi.

Topçu ayrıca Filistin Başbakanı Hamdallah ile diğer Filistinli yetkililerden Han el-Ahmer’deki şartlar hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

- İsrail'in E1 projesi

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Filistin Filistinli bedeviler Han el-Ahmer israil

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