HABER

Filistin Başbakanı'ndan "Gazze'de görevi devralmamızın önü açılsın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı'ndan "Gazze'de görevi devralmamızın önü açılsın" çağrısı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Batı Şeria'daki hükümetin, Gazze'de görevi devralmasının önünün açılması çağrısında bulundu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamdallah, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde Filistinli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında yaptığı açıklamada Hamdallah, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Batı Şeria'daki hükümetin görevi devralmasının önünün açılması çağrısında bulundu.

Hamdallah ayrıca, Filistin'deki bölünmüşlüğün sona ermesi ve ulusal birliğin sağlanması için çaba sarf etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Jandarma Genel Komutanı Çetin Ordu'daJandarma Genel Komutanı Çetin Ordu'da
Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdiBolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.