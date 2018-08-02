Gazze'deki sınır kapılarının, iç güvenliğin, yargının, vergi kurumu ve idari birimlerin teslim edilmesini talep eden Hamdallah, hükümetin gerek Batı Şeria gerekse Gazze'deki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına bağlı olduklarına dikkati çeken Hamdallah, "Hükümet, Devlet Başkanlığı ve Filistinli grupların anlaşmalarının kararlarını uygulayan bir yürütme organıdır." diye konuştu.

Filistin Başbakanı, "Ben uzlaşı sağlandığı takdirde yarın tüm bakanlarla Gazze'ye gitmeye ve sorumlulukları teslim almaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Hamdallah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başbakanlık konutunda gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze'deki tüm sorumlulukları devralmaya hazır olduğunu söyledi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, hükümetin Gazze'deki tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek, "Uzlaşı sağlandığı takdirde yarın tüm bakanlarla Gazze'ye gitmeye hazırım." dedi.

Gazze'deki memurların maaşlarının yüzde 50 oranında kesilmesine de değinen Hamdallah, bunun geçici bir uygulama olduğunu, kesintilerin teminat altında bulunduğunu ifade etti.

- Ebu Rudeyne'nin Başbakan Yardımcılığına getirilmesi

Hamdallah, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Nebil Ebu Rudeyne'nin, Başbakan Yardımcısı ve Enformasyon Bakanı olarak görevlendirilmesini "mini revizyon" olarak değerlendirdi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, "Bir süredir revizyondan bahsediliyor. Ancak bunun için Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini ve gerçek bir uzlaşı sağlanmasını bekliyorduk. Uzlaşı yoluna taş koymak istemiyoruz." dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de uzlaşı anlaşmasının maddeleri konusunda görüşmeler yapıldığını kaydeden Hamdallah, yakında Hamas ve Fetih'in görüşme için bir araya gelmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, bugün Nebil Ebu Rudeyne'nin, Hamdallah hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Enformasyon Bakanı olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.