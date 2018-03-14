Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Hamas yetkililerinin, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun hedef alındığı saldırıyla ilgili görüştüğü bildirildi.
FHKC'den yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ve FHKC'den bir heyetin Gazze'de bir araya gelerek, Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırının faillerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili görüştüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca FHKC heyetinin, bölünmenin daha fazla büyümemesi için tüm ulusal çabaların harcanması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
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