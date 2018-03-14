Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının hedefini "sabotaj ve Filistin uzlaşısı için harcanan çabaları baltalamak" olarak nitelendirdi.

Aruri, yaptığı açıklamada, Filistinli grupların ve halkın, Filistin sahasında yaşanan gelişmelerin ve mutabakat sürecini bozma girişimlerinin farkında olduğunu belirtti.

Bu girişimlere itibar edilmemesini isteyen Aruri, Filistin'deki kurumların bir araya getirilmesi ve Gazze'deki kurumların bir an önce faaliyete başlaması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Aruri, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının hedefinin "sabotaj ve Filistin uzlaşısı için harcanan çabaları baltalamak" olduğuna dikkati çekti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.