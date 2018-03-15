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Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

Ürdün yönetimi, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

Ürdün yönetimi, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını belirtti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, Hamdallah'ın 13 Mart'ta Gazze'ye ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, bununla Filistin ulusal birliğinin hedef alındığını vurguladı.

Mumeni, "Saldırı, Filistin ulusal birliğinin ve Uzlaşı Hükümetinin halkın beklentilerini ve emellerini gerçekleştirmek için sarf ettiği çabaların hedef alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Bu gibi olayların, Filistin'deki uzlaşı çabalarını baltaladığını ve Filistin halkının, meşru haklarını geri almak için çektiği sıkıntıları artırdığını kaydeden Mumeni, Ürdün'ün, Filistin halkının yanında olduğunu ve Uzlaşı Hükümetinin uzlaşı süreci kapsamındaki çabalarına destek verdiğini kaydetti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Ürdün

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