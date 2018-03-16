Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Ruhi Futuh, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini söyledi.
Filistin Televizyonuna konuşan Futuh, "Tüm dikkatimiz ulusal uzlaşı üzerinde, hedefimiz ise siyasi bölünmüşlüğü bitirmek ve uzlaşmak ancak doğru bir mekanizmayla. Bu tehditler altında nasıl uzlaşacağız." dedi.
"Bu suikast girişimi, 2005'te Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'ye düzenlenen suikast kadar ciddiyetle ele alınmalı ve araştırılmalıdır. Çünkü Filistin düzeyinde böyle bir olay daha önce yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Futuh, daha önceki girişimlerin teoride kaldığını, fiiliyata dökülmediğini kaydetti.
Futuh, uzlaşı sürecinden rahatsızlık duyan taraflar olduğunu ve bunları ortaya çıkarmak gerektiğini vurguladı.
Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum