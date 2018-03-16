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Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 04:19 | Son Güncelleme

Fetih Merkez Komitesi üyesi Futuh: - "Bu suikast girişimi, 2005'te Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'ye düzenlenen suikast kadar ciddiyetle ele alınmalı ve araştırılmalıdır. Çünkü Filistin düzeyinde böyle bir olay daha önce yaşanmamıştır"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Ruhi Futuh, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini söyledi.

Filistin Televizyonuna konuşan Futuh, "Tüm dikkatimiz ulusal uzlaşı üzerinde, hedefimiz ise siyasi bölünmüşlüğü bitirmek ve uzlaşmak ancak doğru bir mekanizmayla. Bu tehditler altında nasıl uzlaşacağız." dedi.

"Bu suikast girişimi, 2005'te Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'ye düzenlenen suikast kadar ciddiyetle ele alınmalı ve araştırılmalıdır. Çünkü Filistin düzeyinde böyle bir olay daha önce yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Futuh, daha önceki girişimlerin teoride kaldığını, fiiliyata dökülmediğini kaydetti.

Futuh, uzlaşı sürecinden rahatsızlık duyan taraflar olduğunu ve bunları ortaya çıkarmak gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Rami el-Hamdallah Filistin

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