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Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Zeki: - "Hamas, Mısır gözetiminde anlaşmaya varılan konuları uyguladığı, tek yönetim ve tek kanunu tanıdığı müddetçe Hamas ile Fetih arasında bir sorun yok"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi planlarıyla birlikte mücadele edebilmek için Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırıyla ilgili meydan okumaların kontrol altında tutulmasını ümit ettiğini belirtti.

Abbas'ın Hamas'a yönelik suçlamalarının ardından gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalarda bulunan Zeki, AA'ya verdiği mülakatta, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırı girişiminde bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Zeki, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi planlarıyla birlikte mücadele edebilmek için saldırıyla ilgili meydan okumaların kontrol altında tutulmasını ve çabaların başarıyla sonuçlanmasını ümit ettiğini ifade etti.

İsrail işgaliyle ve ABD'nin planlarıyla mücadelede Hamas ile ortak olduklarına dikkati çeken Zeki, "Hamas, Mısır gözetiminde anlaşmaya varılan konuları uyguladığı, tek yönetim ve tek kanunu tanıdığı müddetçe Hamas ile Fetih arasında bir sorun yok." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu." demişti. Abbas, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını duyurmuştu.

Hamas, Abbas'ın, "Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının arkasında Hamas'ın olduğu" yönündeki açıklamalarını kınamıştı.

İslami Cihad Hareketi de Abbas'ın açıklamalarının "Filistin ulusal birliğine tehdit oluşturduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Fetih Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Abbas Zeki Hamas

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