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Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırının şüphelileri öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Hamas, Filistin Başbakanı Hamdallah'a Gazze'de yaklaşık 10 gün önce suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı

Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a 13 Mart'ta Gazze'de bombalı saldırı ile suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık on gün önce Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere, güvenlik güçlerince Gazze'de operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldüğü belirtildi.

Çatışma sırasında ağır yaralanan Eşheb'in kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedilen açıklamada, operasyonda ayrıca 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, olayın şüphelilerinden birinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı dün, Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında saldırının baş şüphelisinin Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa olarak tespit edildiği, suçlunun yakalanması için çalışmaların yürütüldüğünü açıklamıştı.

- İstihbarat Başkanı Ferec de konvoydaydı

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Hamdallah'ın Gazze Şeridi'ne giriş yapan konvoyunda bomba patladığını duyurmuş ve yaralı olmadığını ifade etmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Olayın ardından Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edilmişti.

Filistin İstihbarat Başkanı Ferec ise söz konusu saldırının Filistin ulusal birliğini hedef aldığını vurgulayarak, "Sanırım bir tarafı suçlamak için erken. Ancak her kim burada hakimse toprakların güvenliğine ilişkin tam sorumluluğu alır." demişti.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuş, Hamas ve Fetih hareketleri de söz konusu saldırıyı kınamıştı.

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