Filistin Başbakanı'nın konvoyuna yönelik saldırının şüphelilerinin öldürülmesi

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, Başbakan Rami el-Hamdallah'a yaklaşık on gün önce Gazze'de bombalı saldırı ile suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürülmesi olayına şüpheyle yaklaştı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşananların, "bazı çevrelerin dün beklediği bir şey" olduğu, bu çevrelerin, Hamas'ın saldırının baş failinin adını açıklamasının ardından bugün olacakları tahmin ettiği belirtildi.
Açıklamada, Hamas'ın, "çarpıtılmış senaryolar çizme ve bunları uygulama, mantık dışı boş hikâyeler üretme konusunda hâlâ aynı yöntemlere başvurduğu" ifade edildi.
Suikast girişiminin tüm sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu belirtilen açıklamada, "Bu korkak girişim, güvenlik dosyası başta olmak üzere Gazze'deki tüm sorumluluk ve yetkilerin hükümete teslim edilmesi yönündeki talebin ne kadar haklı ve önemli olduğunu gösteriyor." denildi.
Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı bugün, 13 Mart'ta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere, güvenlik güçlerince Gazze'de operasyon düzenlendiğini, operasyon sırasında çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldüğünü duyurmuştu.
Bakanlık dün de saldırının baş faili olarak Ebu Husa'nın tespit edildiğini açıklamış, yakalanması için çalışma yürüttüklerini bildirmişti.
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