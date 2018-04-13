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Filistin bayrağı New Jersey'de göndere çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde belediye binasının gönderine törenle Filistin bayrağı çekildi - Ortodoks Yahudilerin de katıldığı törende, İsrail'in Filistin'i işgali ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları protesto edildi

NEW JERSEY (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde Filistin bayrağı belediye binasının gönderine çekildi.

Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende, Amerikan ve Filistin marşları okundu. Törene Ortodoks Yahudiler de katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistin'i işgali ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları protesto edildi.

Daha sonra bir grup öğrenci, Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.

Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD bayrak Filistin New Jersey

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