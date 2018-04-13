Filistin bayrağı New Jersey'de göndere çekildi

NEW JERSEY (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde Filistin bayrağı belediye binasının gönderine çekildi.
Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende, Amerikan ve Filistin marşları okundu. Törene Ortodoks Yahudiler de katıldı.
Törende yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistin'i işgali ve Gazze ablukasına son vermesi çağrısı yapıldı, Gazze'de yaşanan şiddet olayları protesto edildi.
Daha sonra bir grup öğrenci, Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.
Törenden sonra Filistin toplumu üyeleri yan yana dalgalanan Amerikan ve Filistin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum