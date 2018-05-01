HABER

Filistin belediyelerine şebeke yönetimi ve atık su konusunda eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 23:23 | Son Güncelleme

UCLG-MEWA, TBB, İSKİ ve Pendik Belediyesi iş birliğiyle Filistin'de bulunan belediyelere yönelik 1-6 Mayıs arasında "Şehir Şebeke Yönetimi" ve "Atıksu İşletme Yönetimi" başlıklarıyla düzenlenen eğitim programlarının ilki gerçekleştirildi - UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman: - "Türkiye'deki belediyeler ve Filistin'deki belediyeleri bir araya getirip sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Filistinli belediyelere yönelik eğitim programıyla Türkiye'deki ve Filistin'deki belediyeleri bir araya getirip sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

UCLG-MEWA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Pendik Belediyesi iş birliği ile Filistin’de bulunan belediyelere yönelik 1-6 Mayıs arasında "Şehir Şebeke Yönetimi" ve "Atıksu İşletme Yönetimi" başlıkları altında düzenlenen eğitim programlarının ilki İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eğitim programında konuşan Genel Sekreter Mehmet Duman, Filistinli yerel yönetimlere yönelik programın başlangıcını yaptıklarını anımsatarak, 2017 yılının Eylül ayında düzenledikleri toplantı sonrası böyle bir ihtiyacın olduğunu ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Filistinli belediyelerle Türkiye'deki belediyeleri Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir araya getirdiklerini anlatan Duman, "Bu belediyelere yönelik bir anket çalışma gerçekleştirdik. Çalışmada onların hangi yerel yönetim hizmetlerine odaklandığını ve ihtiyaçlarının tespitini yaptık. Onlar da bize ağırlık olarak su temininde ve atıl su yönetiminde sıkıntıları olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Duman, bu çerçevede su ve atık su yönetimiyle ilgili hafta sonuna kadar sürecek bir program hazırladıklarını söyleyerek, "Kendilerine program içerisinde, Türkiye'de su temini konusunda atık su tahliyesi, konusunda tecrübeli olan İSKİ Genel Müdürlüğümüzden rica ettik, onlar da uzmanlarını görevlendirdiler. Uzmanlar araştırmalarına devam edecek." dedi.

Filistin yerel yönetimler birliği ve oradaki 23 belediyeden katılımcılarla toplantı yapılacağına işaret eden Duman, "Her belediye su ve atık suyla ilgili bilgilenecek. Birçok kent Türkiye'den kardeş şehir projesi düzenliyor ama bunlar kağıt üzerinde kalıyor, biz bunu somutlaştırmak istiyoruz, protokollerini hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'deki belediyeler ve Filistin'deki belediyeleri bir araya getirip sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Aralarında Filistin Devleti Su İşleri Temsilcisi'nin de olduğu 23 farklı belediyeden katılımcıların yer aldığı eğitimlerle, katılımcılar üzerinde somut yansımalar meydana getirmek ve geliştirilecek fikirlerin, gelecekte kardeş şehir ilişkilerinin proje bazlı kurulmasına katkı sağlaması için temel oluşturmak hedefleniyor.

Eğitim sonrasında da her katılımcıya, katılım sertifikası verilecek.

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atık su belediye Filistin İSKİ şebeke yönetimi

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.