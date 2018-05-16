Filistin Büyükelçisi'ne destek ziyaretleri

"İsrail'in kınanması, bu tip adımların atılmasına engel olmuyor. İsrail'i çok ağır ifadelerle telin etmek, İsrail'in vahşetini engellemiyor. İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Bundan dolayı biz ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam alemi olmak üzere bütün ülkelerin daha farklı direniş göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlara ihtiyaç var."

ABD'nin Filistin'de çok ciddi yaralar açan, büyük katliamlara sebebiyet veren bir karar alarak, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını hatırlatan Karamollaoğlu, bu kararın dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda kabul görmediğini ifade etti.

Karamollaoğlu, bir saat süren ve basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Filistin'de meydana gelen son gelişmeler vesilesiyle Filistin Büyükelçiliğini ziyaret ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Saadet Karamollaoğlu, "Biz, ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam alemi olmak üzere, bütün ülkelerin daha farklı direniş göstermeleri gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin daveti üzerine cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısı yapılacağını, burada İsrail'e birtakım yaptırım kararları çıkmasını ümit ettiklerini aktaran Karamollaoğlu, "Onlar da kınamayla yetinirlerse, bu konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımak gibi geçmişte hiçbir netice vermeyen kararlar alırlarsa yazık etmiş olurlar." dedi.

Karamollaoğlu, İslam ülkelerinin bir araya gelerek yaptırım kararları almaları, münasebeti olan ülkelerin de İsrail'le olan diplomatik ve ticari ilişkilerini sonlandırmasını istedi.

- "Vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise ziyaretten dolayı Saadet Partisi heyetine, Türk halkına ve sivil toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkür etti.

Mustafa, şunları kaydetti:

"Filistin halkı için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman haklarımızdan, Filistin'imizden, Kudüs'ümüzden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Konuyu uluslararası mahkemeye taşımaya başladık. Çünkü İsrail yaptığı cinayetlerden dolayı hesap vermelidir."