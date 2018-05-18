İSTANBUL (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin davasının siyasi farklılıklara rehin tutulmaması gerektiğini söyledi.

Katar Emiri Al Sani, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davası siyasi farklılıklara rehin tutulmaması lazım. Filistin davası bir Arap konsensüsü olarak kalması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Adil bir çözüm olmadan bölgede barış sağlanamayacağını söyleyen Al Sani, adil bir çözüm olarak da başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olmadan çözüm olamayacağını kaydetti.

Katar Emiri Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunuyor.

