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Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Abbas: - "2018 yılının ortalarında uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapıyoruz" - "İsrail, iki devletli çözüme kapılarını kapadı" - "Filistin'in tanınması müzakereleri engellemez, aksine görüşmelere katkıda bulunur"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün tek bir ülke veya devletin bölgesel veya uluslararası çatışmaları tek başına çözmesinin imkansız hale geldiğini belirterek, ''2018 yılının ortalarında uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin sorunun çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedikleri ve umutlarını kaybetmedikleri için bugün BM'ye geldiklerini söyledi.

Mahmud Abbas, ''Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda 1948'den bu yana 705, BM Güvenlik Konseyi'nde ise 86 karar alındığına ancak bu kararların hiçbir zaman uygulanmadığına dikkatine çeken Abbas, ''İsrail, iki devletli çözüme kapılarını kapadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen yıl 4 kez görüştüklerini ve tarihi bir barış anlaşması için hazır olduklarını ilettiklerini anlatan Abbas,''Trump yönetimi iki devletli çözümü mü tek devletli çözümü mü destekliyor, bu konudaki tutumunu hala netleştirmedi.'' diye konuştu.

Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak yasa dışı bir karar aldığı değerlendirmesinde bulunan Abbas, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve üç semavi dine açık olduğunu ifade etti.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD tarafından terör örgütü olarak görülmesini de eleştirerek, ''Kongre bizim terörist olduğumuza inanıyor. Madem teröristiz yönetim bizimle nasıl görüşüyor, bizi nasıl ziyaret ediyor ve bize nasıl yardım sağlıyor?'' dedi.

Filistin'in barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm için elini uzatmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, Filistin'in 138 ülke tarafından devlet olarak tanındığını ve BM'de tam üye ülke olarak tanınmak için çabaları artıracaklarını dile getirdi.

Abbas, ''Filistin'in tanınması müzakereleri engellemez, aksine görüşmelere katkıda bulunur.'' yorumunu yaptı.

Günümüzde tek bir ülke veya devletin bölgesel veya uluslararası çatışmaları tek başına çözmesinin imkansız hale geldiğini belirten Abbas, ''2018 yılının ortalarında uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapıyoruz.'' diye ekledi.

(Bitti)

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BMGK Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas israil

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