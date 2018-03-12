Filistin Devlet Başkanı Abbas Ürdün'de

AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Amman'da bir araya geldiği bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Kral Abdullah'ın görüşmede İsrail'in gerginliği artırıcı tutumu ve Kudüs'e ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
İkilinin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarını görüştüğü aktarıldı.
Bu görüşmenin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Kudüs'ün yanı sıra İslamın ve Hristiyanlığın mukaddesatını korumak için iki ülke arasındaki koordinasyon kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yayımlanan açıklamaya göre Kral Abdullah, görüşmenin Filistin davası konusundaki son gelişmeler ve barış sürecini ilerletme çabalarına yoğunlaştığını ifade etti.
Filistin davası ve Kudüs ile alakalı gelişmeler karşısında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, ülkesinin tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer aldığını ve özgürlük ile ulus topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulması gibi meşru haklarının savunucusu olduğunu kaydetti.
- Barış sürecinin tekrar başlaması çabası
Kral Abdullah, Filistin ve İsrail arasında barış süreci ile müzakerelerin tekrar başlaması için Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması amacıyla Ürdün'ün farklı taraflarla iş birliği içinde çabalarını sürdürdüğünü aktardı.
Filistin İsrail geriliminin sonlanması, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için tek yolun adil ve kapsamlı bir çözüm olduğuna dikkati çeken Kral Abdullah, İsrail'in Kudüs'teki kutsallara yönelik tek taraflı uygulamaları ve tekrarlayan tacizlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Kral Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'teki Hristiyanlara ve Müslümanlara ait kutsalları koruma sorumluluğunu sürdürdüğüne değindi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Ürdün'ün Filistin davasına ve halkına olan desteğini övdü.
İki lider ocak ayında da bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti. ABD açıklamasında, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
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