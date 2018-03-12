Filistin Devlet Başkanı Abbas Ürdün'de

AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Kral Abdullah'ın görüşmede İsrail'in gerginliği artırıcı tutumu ve Kudüs'e ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

İkilinin ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarını görüştüğü aktarıldı.

Bu görüşmenin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Kudüs'ün yanı sıra İslamın ve Hristiyanlığın mukaddesatını korumak için iki ülke arasındaki koordinasyon kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yayımlanan açıklamaya göre Kral Abdullah, görüşmenin Filistin davası konusundaki son gelişmeler ve barış sürecini ilerletme çabalarına yoğunlaştığını ifade etti.

Filistin davası ve Kudüs ile alakalı gelişmeler karşısında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, ülkesinin tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer aldığını ve özgürlük ile ulus topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulması gibi meşru haklarının savunucusu olduğunu kaydetti.