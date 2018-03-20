Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Büyükelçisi Friedman hakkındaki sözleri

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman hakkındaki sözlerine ilişkin, "Görünen o ki Filistin yönetimi bu gerçeğin ardından bir şok yaşadı ve kendini kaybetti." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Friedman hakkındaki "it oğlu it" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin uzun süredir ilk kez Filistin yönetimine "yeter" dediğini belirten Netanyahu açıklamasında, "Abbas'ın Friedman'a yönelik sözlü saldırısı durumu ortaya koyuyor. Görünen o ki Filistin yönetimi bu gerçeğin ardından bir şok yaşadı ve kendini kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Abbas, Ramallah'ta Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır." açıklaması nedeniyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?"

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti.