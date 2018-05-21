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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sağlık durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakında taburcu olacağını söyledi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, yakında taburcu olacağını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentindeki İstişari Hastanesinde Abbas'ı ziyaret eden Ureykat, görüşme sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbas'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Abbas'ı ziyareti sırasında uzun süre oturduklarını ifade eden Ureykat, "Dün yapılan tahlil sonuçları iyi çıktı. İltihaplarla alakalı olarak tedavisi devam ediyor. İyileşiyor. İnşallah bugün ya da yarın taburcu olacak." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, son bir hafta içinde üçüncü kez olmak üzere dün hastaneye yatmış, bazı kalp testlerinden geçirilmişti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar geçiren Filistin Devlet Başkanı, 14 Mayıs'ta kulağından basit bir operasyon geçirmek üzere Ramallah'taki bir başka hastaneye yatırılmış, taburcu olduktan iki gün sonra da kontrole gitmişti.

Abbas, şubat ayındaki ABD ziyareti sırasında da Baltimore kentindeki bir hastanede sağlık kontrolünden geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Mahmud Abbas

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