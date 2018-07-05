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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 00:39 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Han el-Ahmer'deki Filistinli bedevilere saldırısını kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmak için düzenlediği baskını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, İsrail güçlerinin Filistinlilere bir kez daha saldırmasıyla BM’nin üstüne düşen görevi yerine getirerek, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamasının zaruretini ortaya koyduğunu belirtti.

Uluslararası kamuoyuna Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirme çağrısını yineleyen Abbas, Filistinli yetkililerin de Filistinli aktivistlerle "Filistinlilerin topraklarını çalmayı" amaçlayan "İsrail işgal gücüne" karşı direnişini tebrik etti.

Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Öte yandan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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