HABER

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Arap kardeşlerimiz bize, Yüzyılın Anlaşması'na karşı olduklarını söyledi"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD yönetiminin, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlamaya devam ettiği "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana, Arap liderlerin de karşı olduğunu söyledi.

Fetih hareketinin Ramallah'taki Merkezi Komite Toplantısı'nın açılışında konuşan Abbas, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planın kabul edilmeyeceğini belirtti.

"Arap kardeşlerimiz bize, Yüzyılın Anlaşması'na karşı olduklarını söyledi." diyen Abbas, Avrupa, Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerin de anlaşmanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmeye başladıklarını dile getirdi.

Konuşmasında Hamas'a, Filistin uzlaşı hükümetinin Gazze'de çalışabilmesi için yaptığı çağrıyı yineleyen Abbas, Mısır tarafına, "Hamas, uzlaşı isterse ya Gazze'deki her şeyi bize devreder, sorumluluğu alırız ya da teslim etmez, bütün sorumluluk onda kalır" mesajını ilettiklerini aktardı.

- "Ödeme yapmaya devam edeceğiz"

Filistin yönetiminin, tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneği vermeye devam ettiğini belirten Abbas, İsrail meclisinin, ödeneğin kesilmesini öngören yasasına işaret ederek, "Bekliyoruz ve gözlemliyoruz. Çıkarlarımıza uygun adımları atacağız. Ödenek konusuna kimsenin karışmasına izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim şehitlerimiz, yaralılarımız, hapislerde tutulan vatandaşlarımız. Onlara ödeme yapmaya devam edeceğiz. 1965'ten bu yana biz bu ödemeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Basındaki iddialara göre, Yüzyılın Anlaşması planı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içeriyor. Planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği yorumları yapılıyor.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattıTren kazasından kurtulanlar o anları anlattı
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Mahmud Abbas yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.