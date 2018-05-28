Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas taburcu edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (82), 20 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Ramallah'taki hastaneden taburcu edildi.
Abbas hastane çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür hastaneden iyileşmiş olarak ayrılıyorum. Yarın da işimin başına döneceğim." dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, yüksek ateş şikâyetiyle 20 Mayıs'ta kaldırıldığı İstişari Hastanesi'nde bazı kalp testlerinden geçirilmişti.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmud Abbas, 14 Mayıs'ta da Ramallah'taki bir başka hastanede kulağından basit bir ameliyat olmuştu.
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