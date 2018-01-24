"Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 00:09 |6 saat önce

- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir" "ABD'nin son kararları, Amerika'nın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecinde dürüst bir ara bulucu olmadığını gösterdi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin devletinin başka bir ülkenin sınırları içerisinde kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Heniyye, hareketin Gazze'deki Siyasi Bürosunda düzenlediği basın toplantısında, Filistin davası, uzlaşısı, Gazze'deki durum ve Lübnan'daki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve ABD'nin son kararlarıyla, Filistin meselesinin çözümünün Ürdün'ün aleyhine olması için çalıştıklarını ifade eden Heniyye, "Alternatif bir vatan, başka bir yurt kabul etmiyoruz. Kudüs ve Batı Şeria'da Ürdün'ün aleyhine bir çözümü reddediyor, bu komploya karşı koymada Ürdün ile aynı safta yer alıyoruz. Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir." dedi. Heniyye, hareketin İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'ya ilişkin kararlarından Ürdün'ün duyduğu endişeyi anlayışla karşıladığını söyledi. Bölgede ABD politikalarıyla mücadele etmek için güçlü ittifaklar oluşturma yönünde yeni hareketlenmeler bulunduğunu aktaran Heniyye, bu ittifakların "İsrail devletinin tanınmaması ve direniş stratejisi unsurlarını" benimseyeceğini ifade etti. Heniyye, söz konusu ittifaklara dair ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölge ziyaretinden "rahatsız" olduklarını ifade eden Heniyye, Arap ve İslam ülkelerindeki halkların ABD'nin bölgedeki politikasına "öfkeli" olduğu belirtti. ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA), yönelik mali yardımlarında kısıntıya gitmesini de kınayan Heniyye, şunları söyledi: "ABD'nin son kararları, Amerika'nın İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecinde dürüst bir ara bulucu olmadığını gösterdi. ABD, söz konusu kararlar ve Pence'in dün Knesset'te (İsrail parlamentosu) yaptığı konuşmayla İsrail ile stratejik ittifak konumuna geçmiştir. Trump yönetimi, Arap ve İslam milletlerinin ihtiyaç ve menfaatlerini dikkate almıyor, bölgeyi Siyonizm ve Siyonistlerin hizmetine sunuyor." - Filistin uzlaşısı Filistin uzlaşı konusuna da değinen Heniyye, Mısır'ın Hamas'la ilişkilerine ve Filistin uzlaşısındaki gözetimine devam ettiğini söyledi. Halid Fevzi'nin sürpriz bir şekilde İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevinden alınmasına işaret ederek Heniyye, kısa bir süre önce bazı Mısırlı yetkililerle görüştüğünü, kendisine Filistin uzlaşısının takipçisi oldukları ve ülke içindeki değişimlerin ilişkileri etkilemeyeceğini bildirdiklerini ifade etti.