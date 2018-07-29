Filistin direnişinin sembolü Ahed et-Temimi

Temimi'nin gözaltına alındığı gün annesi Neriman ile bir sonraki gün de kuzeni 21 yaşındaki Nur et-Temimi gözaltına alındı.

Ahed'in 19 Aralık 2017'de beldelerine baskın düzenleyen ve evlerine zorla giren bir İsrail askerine tokat atarak evden çıkarmaya çalışmasına ilişkin videonun yayılması da işgal güçlerine karşı olan güçlü şahsiyetini ve cesaretinin boyutunu ortaya koydu.

ESAT FIRAT - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih Beldesi'nde yaşayan Ahed et-Temimi’nin yıldızı, küçük yaşlarından itibaren ailesiyle birlikte İsrail işgaline karşı düzenlenen gösteriler ve faaliyetlere katılmasına ilişkin videoların yayılmasıyla parlamaya başladı.

Hayatına kaldığı yerden devam edeceğini ve okuluna geri döneceğini dile getiren Temimi, "Eğitim ve halk direnişiyle mücadeleyi sürdürmek için okul sıralarına geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Filistinli cesur kız Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanmam moralimi bozmadı, azmimi kırmadı. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail işgaline karşı mücadelemi ve kavgamı sürdüreceğim." dedi.

Temimi, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek. İşgal zevale uğrayacak, gözaltılar bizi kıramaz." dedi.

Ahed ve annesi, bu sabah 8 aylık tutukluluklarının sona ermesinin ardından serbest bırakıldıkları Ramallah yakınlarındaki Rantis askeri kontrol noktasının Batı Şeria kısmında bir basın ordusu ve yakınlarınca karşılandı.

Özellikle Nebi Salih beldesinde yükselen Yahudi yerleşim birimlerine karşı barışçıl mücadeleleriyle bilinen Temimi ailesinin annesi Neriman et-Temimi de gözaltına alınması uluslararası bir yankı uyandırdı.

"Ahed et-Temimi, Filistin direnişinin sembolüdür" diyen Abbas, Temimi, Nebi Salih beldesi sakinleri ve tüm Filistin halkının sergilediği barışçıl halk direnişinin, "Filistin halkının topraklarına bağlı kalacağının kanıtı olduğunu" dile getirdi.

Abbas, burada yaptığı açıklamada, "Barışçıl halk direnişi, işgalcilerin kibrine karşı koymak ve barbarlığını dünyaya göstermek için en iyi silahtır." ifadelerini kullandı.

Serbest kaldıktan sonra Ahed ve annesi Neriman et-Temimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda kabul edildi.

Temimi, gözaltı ve tutukluluk süreçleri boyunca kendisine ve ailesine yardım eden, yanlarından duran herkese teşekkür etti.

"Filistinli esir kadınlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bu esirler güçlerini yitirmemeye çalışıyor. Arkamda çok büyük cezalara çarptırılan bir sürü esir kadın bıraktım."

Temimi ise Abbas’ın huzurunda yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde hala tutuklu Filistinli kadınların bulunması nedeniyle sevincinin eksik kaldığını" ifade etti.

İsrail'in bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman Abbas görüşme öncesi eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Ahed, İsrail işgaline karşı barışçıl direnişiyle bilinen Temimi ailesinin kızı olarak, 31 Ocak 2001’de İkinci İntifada’dan sonra dünyaya geldi.

Temimi’ye göre, babası ile Neriman birçok defa gözaltına alındı.Temimi'nin Vaad, Muhammed ve Selam isimli üç erkek kardeşi bulunuyor.

Ahed, tutuklanmadan önce işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan El-Bireh Lisesi'nde öğrenciydi.

Küçük yaşına rağmen Ahed, Türkiye başta olmak üzere, Güney Afrika ve Fransa’da birçok festival ve konferansa katıldı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.