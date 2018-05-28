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Filistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

ENGELLİ dalış eğitmeni Ufuk Koçak (42), İsrail'e tepkiler sırasında öldürülen engelli Fadi Ebu Salah'ı tekerlekli sandalyesi üzerinde su altında 14 metre derinlikte canlandırıp anarak, İsrail'i protesto etti.

Filistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ENGELLİ dalış eğitmeni Ufuk Koçak (42), İsrail'e tepkiler sırasında öldürülen engelli Fadi Ebu Salah'ı tekerlekli sandalyesi üzerinde su altında 14 metre derinlikte canlandırıp anarak, İsrail'i protesto etti.
17 Ağustos depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde enkaz altında 3 gün kaldıktan sonra iki bacağı kesilerek kurtarılan, yaşama direncini hiçbir zaman kaybetmeyen Ufuk Koçak, Türkiye'nin ilk engelli dalgıcı olarak kendisine ait rekoru geliştirerek Gölcük Değirmendere açıklarında 31,2 metreye inerek dünya engelliler serbest dalış rekorunun sahibi oldu. ABD'nin Kudüs'e İsrail Büyükelçiliğini taşıması nedeniyle Gazze de çıkan olaylarda tekerlekli sandalyesi üzerinde sapanla İsrail askerlerine taş atarken Filistin mücadelesinde direnişin sembolüne dönüşen Fadi Ebu Salah, İsrail askeri tarafından ateş edilmesi sonucu öldürüldü. Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde 14 metre derinliğe dalış yaparak tekerlekli sandalyesinde o anı canlandırdığı sırada politik sualtı fotoğrafçısı Nejdet Demirtaş tarafından görüntülendi. Ufuk Koçak su altındaki çekim sırasında Fadi Ebu Salah'ın öldürüldüğü gün giydiği kıyafetleri giydi.
'CESUR YÜREKLİ İNSANLAR ENGEL TANIMAZLAR'
Cesur yürekli insanların engel tanımayacağını söyleyen Ufuk Koçak, "Geçmişte, Alman devletinin Yahudilere yaptığı nasıl faşistçe ise, bugün İsrail devletinin, Filistinlilere yaptıkları da faşistçedir. Faşizmin, ölümün, acının milliyeti olmaz. Herkesin yaşama ve barınma hakkı vardır ve her savaş kirlidir, kanlıdır. Hayatın içinde kendine yer bulan cesur yürekli insanlarsa engel tanımazlar, hayatın içinde kalmak, mücadele etmek yürek işidir. Bu bir kurgu karesi olsa da, engelli insanlar hayatın bir parçasıdır ve içindedirler. Düşünce yapısından dolayı, bedensel veya zihinsel engelliden çok daha fazla kendini sağlam zanneden engelli var bu dünyada. Ve yaşadığımız bu gezegende, inanmakta zorlanabilirsiniz ama, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre bir milyar fiziksel ve zihinsel engelli insan var. Gördükleri muameleden ve ayrımcılıktan dolayı, dünyanın en büyük azınlığı konumundalar. Faşizmin dili, dini, milliyeti yoktur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Filistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdıFilistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdıFilistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdıFilistin direnişinin sembolünü su altında canlandırdı

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