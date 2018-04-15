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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceradat'tan "Kudüs Zirvesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceradat'tan "Kudüs Zirvesi" açıklaması

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin, Arapların ABD yönetimi tarafından ortaya konulan "yüzyılın anlaşmasını" kabul ettikleri yönündeki söylentileri çürüttüğünü belirtti.

Ceradat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zirveye Kudüs adının verilmesi, Arap liderlerin bunun hakkındaki konuşmaları ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Kudüs'e 150 milyon dolar bağışta bulunması, Kudüs davasının İslam ve Arap halklarının gönlünün merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor." dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, ülkesinin doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kudüs'teki İslami vakıflara 150 milyon ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 50 milyon olmak üzere toplam 200 milyon dolar bağışta bulunduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" şeklinde isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir kısmının alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinin bu projeye destek verdiği iddia ediliyor.

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