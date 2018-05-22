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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.


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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hollanda Uluslararası Ceza Mahkemesi

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