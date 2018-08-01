Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Özbekistan'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, resmi temaslarda bulunduğu Özbekistan'da Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliğinin durumu ve perspektiflerinin detaylı olarak ele alındığı bildirildi.

Görüşmede tarafların, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduklarını ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için yeni imkanları araştırmaya hazır olduklarını vurguladıkları belirtildi.

Özbekistan tarafının, egemen bir devlet kurma arayışı konusunda Filistin halkı ile dayanışmasını dile getirdiği ve Filistin'in Ortadoğu'daki krizin barışçıl müzakerelerle çözmeye yönelik girişimlerini destekledikleri kaydedildi.

