HABER

Filistin Dışişleri Bakanı'ndan karar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 04:38 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: - "Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, dünya ülkelerinin, Filistinlilerin haklarının yanında durduğunu gösteren büyük bir başarı ve zafer"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesinin "büyük bir başarı ve zafer" olduğunu belirtti.

Maliki, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki zaferin elde edildiğine işaret ederek, bunlardan ilkinin, geçtiği taktirde tehlike bir emsal teşkil edecek olan ABD önerisinin hezimete uğraması, ikincisinin ise dünyanın, Filistin halkının yanında yer alması olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreterinin, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması gerektiğini kaydeden Maliki, "Oylama, Filistin halkının korunmasının sağlanmasının güvence altına alınmasını ve bu karar için uygulama mekanizmalarının bulunmasını onaylıyor. Şu anda ihtiyaç duyulan, ABD ve İsrail üzerindeki baskıya devam etmek ve BM Genel Sekreterliğini izlemek." dedi.

"Türkiye ve Cezayir ile ABD tarafından tutumlarını değiştirmeleri için baskı uygulanmasına rağmen konuşmalarında tasarının desteklenmesi gerektiğini belirten tüm ülkelere teşekkür ederiz." diyen Maliki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, dünya ülkelerinin, Filistinlilerin haklarının yanında durduğunu gösteren büyük bir başarı ve zafer."

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere düzenlenen BM Genel Kurulu özel oturumunda, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyinde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

Tasarı, 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilirken, 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları, Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

Kararda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde İsrail işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklamasıErdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması
"Türkiye denilince de akla bir otomobil markası gelecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Filistin karar Maliki

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.