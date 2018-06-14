Filistin Dışişleri Bakanı'ndan karar açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesinin "büyük bir başarı ve zafer" olduğunu belirtti.

Maliki, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki zaferin elde edildiğine işaret ederek, bunlardan ilkinin, geçtiği taktirde tehlike bir emsal teşkil edecek olan ABD önerisinin hezimete uğraması, ikincisinin ise dünyanın, Filistin halkının yanında yer alması olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreterinin, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması gerektiğini kaydeden Maliki, "Oylama, Filistin halkının korunmasının sağlanmasının güvence altına alınmasını ve bu karar için uygulama mekanizmalarının bulunmasını onaylıyor. Şu anda ihtiyaç duyulan, ABD ve İsrail üzerindeki baskıya devam etmek ve BM Genel Sekreterliğini izlemek." dedi.

"Türkiye ve Cezayir ile ABD tarafından tutumlarını değiştirmeleri için baskı uygulanmasına rağmen konuşmalarında tasarının desteklenmesi gerektiğini belirten tüm ülkelere teşekkür ederiz." diyen Maliki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: