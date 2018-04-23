Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail'i şikayet etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'i, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yle ilgili komiteye şikayet ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Filistin adına İsrail'i, BM bünyesindeki "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yle ilgili komiteye şikayet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın vatandaşlarını ırkçılıktan ve sözleşmeye üye ülkelerin bağlılıklarını ihlal eden her türlü politika ve uygulamadan koruma görevini yerine getirmek üzere şikayette bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik yasa dışı uygulamaları ve ırkçı politikası nedeniyle yapılan şikayetin, kendini savunmak için gerekli bir adım olduğu kaydedildi.

Filistin halkının özgürlük, onur ve yaşam hakkının, tabii bir hak olduğu ve kimsenin bu haklara zarar vermesine izin vermeyeceklerinin altı çizildi.

Filistin, Nisan 2014'te Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'ye üye olmuştu.