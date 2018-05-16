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Filistin dört Avrupa ülkesindeki büyükelçilerini istişare için çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, dört ülkenin İsrail'deki büyükelçilerinin ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması törenine katılması nedeniyle böyle bir adımın atıldığını söyledi

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın, dört Avrupa ülkesindeki büyükelçilerini istişare amaçlı çağırdığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, "Avusturya, Macaristan, Romanya ve Çekya Cumhuriyeti'ndeki Filistin büyükelçilikleri istişare amaçlı çağrıldı." dedi.

Ceradat, bu dört ülkenin İsrail'deki büyükelçilerinin ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması törenine katılması nedeniyle böyle bir adımın atıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası önceki gün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Filistin

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