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Filistin emniyetinden Hamas'a yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 03:02 | Son Güncelleme

Filistin Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Damiri, Hamas'ın, Hamdallah suikast girişimiyle ilgili açıklamalarını yalanladı

Batı Şeria'daki Filistin Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Adnan ed-Damiri, Hamas'ın, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah suikast girişimiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Damiri yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Hamdallah ile Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişimleriyle ilgili açıklamalarını yalanladı.

Açıklamada, Hamas'ın, Filistin İstihbaratını, Gazze ve Sina'daki terör olaylarının içine sokmaya çalıştığı savunularak, bu durum "Hamas'ın kendi masumiyetini ortaya koymaya çalıştığı apaçık bir yalan" olarak nitelendirildi.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Hamdallah ile Ebu Naim'e yönelik suikast girişimlerinde Ramallah'taki Filistin istihbaratının rolü olduğunu iddia etmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye de Filistin yönetimini, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırılarla ilgili soruşturmayı çarpıtmakla, Filistin İstihbarat Teşkilatı'ndaki nüfuz sahibi kişileri de Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadasındaki "tekfirci" grupları harekete geçirmekle suçlamıştı.

Hayye ayrıca suikast girişimleriyle ilgili olarak dışarıdan bağımsız bir güvenlik heyetinin gelmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Gazze Emniyet Müdürü Ebu Naim, 28 Ekim 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı.

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