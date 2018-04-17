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"Filistin Esirler Günü"nün 44. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

"Filistin Esirler Günü"nün 44. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Filistin Diasporası Halk Konferansı, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özgürlük haklarını her türlü hukuki ve yargısal araçlarla tüm uluslararası forumlarda savunacaklarını açıkladı.

Konferanstan yapılan yazılı açıklamada, "Halk konferansı, esirlerin idari tutukluluk, çocukların tutuklanması, açlık grevindekilere zorla gıda vermek gibi dosyaların Uluslararası Ceza Mahkemesinin dosyaları arasında işleme konulması için çalışıyor." denildi.

Açıklamada, Esirler Günü'nün bu yıl Filistinlilerin farklı yerlerde uluslararası komplo ile karşılaştıkları bir zamana denk geldiği aktarıldı.

Filistinlilerin 1974 yılından bu yana "Esirler Günü" olarak kabul ettiği 17 Nisan, bu yıl da idari tutuklamaların olduğu, çocukların İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve binlerce Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alınmaya devam ettiği bir tarih olarak kayıtlara geçiyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistinliler İsrail'in bu uygulamasını "keyfi tutukluluk" olarak isimlendiriyor.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi'nin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle tutuklular meselesi dünya kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılıyor.

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Filistin Diasporası Halk Konferansı Filistinli Esirler

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