"Filistin Esirler Günü"nün 44. yılında İsrail'in ihlalleri sürüyor

LUBABE ZEVKAN - Filistinlilerin 1974 yılından bu yana "Esirler Günü" günü olarak kabul ettiği 17 Nisan, bu yıl da idari tutuklamaların olduğu, çocukların İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve binlerce Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alınmaya devam ettiği bir tarih olarak kayıtlara geçiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi'nin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana her yıl çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlarla tutuklular meselesi gündeme getirilmeye çalışılıyor.

FKÖ'ye bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin son raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısı 6 bin 500'e ulaştı.

Raporlarda tutukluların 350'sinin çocuk, 62'sinin kadın, 6'sının milletvekili, 500'ünün idari tutuklu ve bin 800'ünün ise hasta olduğu belirtildi.

Tutukluların 12'sinin en az 30 yılını, 25'inin en az 25 yılını, 48'inin en az 20 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği ifade edilen raporlarda, Kerim ve Mahir Yunus'un 35 yıldan fazla hapiste kaldığı için en eski tutuklular olduğu kaydedildi.