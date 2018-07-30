KUDÜS (AA) - Filistin Yüksek Fetva Konseyi, ekim ayında yapılması beklenen Kudüs Belediye seçimlerinde aday olmanın ve oy kullanmanın “haram” olduğuna dair bir fetva yayımladı.
Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, “Belediye seçimlerinde aday olmak veya oy kullanmak İslam hukukuna (Şeriat) göre haramdır. Bu mesele maslahat ve zarar ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir ki bunun takdiri de derin ilim sahibi ulema ve durumun sebep ve sonuçlarını belirleyebilecek bilgi sahiplerince yapılır. Hiç şüphesiz bu seçimlere katılımın, maslahatla karşılaştırıldığında çok büyük zararları vardır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, seçimlere katılımın "işgale destek anlamına geldiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Seçimlere katılmak hiç şüphesiz işgal devletinin kenti ele geçirmeye ilişkin politika ve planlarını kökleştirmeye destek anlamına gelir. Ayrıca işgalin normalleşmesini de beraberinde getiren bir kabule dönüşür."
Fetva Konseyi ayrıca seçimlere katılmanın İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin, "Kudüs’ü Yahudileştirme, dini ve tarihi gerçekliğini değiştirme faaliyetlerine destek anlamı taşıdığına" dikkati çekti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan yaklaşık 360 bin Filistinli, İsrail’in kenti işgal ettiği 1967’den bu yana Kudüs belediye seçimlerine katılmayı reddediyor.
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- Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında
Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.
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