KUDÜS (AA) - Filistin Yüksek Fetva Konseyi, ekim ayında yapılması beklenen Kudüs Belediye seçimlerinde aday olmanın ve oy kullanmanın “haram” olduğuna dair bir fetva yayımladı.

Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, “Belediye seçimlerinde aday olmak veya oy kullanmak İslam hukukuna (Şeriat) göre haramdır. Bu mesele maslahat ve zarar ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir ki bunun takdiri de derin ilim sahibi ulema ve durumun sebep ve sonuçlarını belirleyebilecek bilgi sahiplerince yapılır. Hiç şüphesiz bu seçimlere katılımın, maslahatla karşılaştırıldığında çok büyük zararları vardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seçimlere katılımın "işgale destek anlamına geldiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Seçimlere katılmak hiç şüphesiz işgal devletinin kenti ele geçirmeye ilişkin politika ve planlarını kökleştirmeye destek anlamına gelir. Ayrıca işgalin normalleşmesini de beraberinde getiren bir kabule dönüşür."

Fetva Konseyi ayrıca seçimlere katılmanın İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin, "Kudüs’ü Yahudileştirme, dini ve tarihi gerçekliğini değiştirme faaliyetlerine destek anlamı taşıdığına" dikkati çekti.