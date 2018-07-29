İsrail yönetiminin bu sabah serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi (17), "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi.

Serbest bırakılmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamalarda Temimi, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." dedi.

İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Filistinli cesur kız, "gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını" vurguladı.

Temimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini ve bu akşam konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Cesur kız Temimi, hapishanede kaldığı süre boyunca kendisi ve ailesine destek olan herkese teşekkür etti.

İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesini işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde bu sabah serbest bıraktı.