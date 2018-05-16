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"Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek, yürekleri yakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, bereket ve rahmet ayı olan ramazanın İslam alemi ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

"Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Filistin halkı için duaların ve dayanışmanın süreceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Filistin

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