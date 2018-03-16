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Filistin heyeti MASKİ’de incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’in Neelen Belediye Başkanı ve çeşitli belediyelerde çalışan teknik personelleri ağırlayarak, MASKİ’nin genel işleyişi ve abone yönetimiyle ilgili bilgilendirme yaptı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Filistin Neelen Belediye Başkanı Jawad Khawaja’yı ve çeşitli belediyelerde görev yapan, Ahmed Ardda, Raed Zıada, Ahmed Nafee, Naser Shafı, Osama Alhomran, Morsı Amıreh ve Deya Nafı MASKİ’de Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu tarafından ağırlandı.

Filistin heyeti MASKİ’de incelemelerde bulundu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’in Neelen Belediye Başkanı ve çeşitli belediyelerde çalışan teknik personelleri ağırlayarak, MASKİ’nin genel işleyişi ve abone yönetimiyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Filistin Neelen Belediye Başkanı Jawad Khawaja’yı ve çeşitli belediyelerde görev yapan, Ahmed Ardda, Raed Zıada, Ahmed Nafee, Naser Shafı, Osama Alhomran, Morsı Amıreh ve Deya Nafı MASKİ’de Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu tarafından ağırlandı. İlk olarak Daire Başkanı Öztozlu’nun makamına geçen heyet burada abone işlemleri ve kartlı sayaç uygulaması hakkında bilgiler aldı. Kartlı sistemin faydaları hakkında bilgi veren Öztozlu, özellikle kaçak su kullanımının önüne geçmek ve kaynakların bilinçli kullanılması konusunda ön ödemeli sistemin sağladığı avantajları paylaştı. Daha sonra MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ı makamında ziyaret eden heyet, MASKİ’nin genel işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Görüşmelerin ardından heyet, su sayaçlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı MASKİ Sayaç Ayar ve Tamir İstasyonu’nu inceleyerek, laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

“Filistin’e her türlü yardıma hazırız”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Kurumumuz hakkında bilgi almak ve inceleme yapmak amacıyla gelen Filistin’in Neelen Belediye Başkanı Sayın Jawad Khawaja’yı ve çeşitli belediyelerde görev yapan teknik personelini ağırladık. Yurt dışından gelen konuklarımıza Genel Müdürlüğümüzün il genelinde 227 bin aboneyi kapsayan ve başarıyla yürüttüğü kartlı sayaç uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptık. Kendileri de ziyaretten çok memnun ayrıldılar. Fikir alışverişinde ve etkileşimde bulunmanın hem bizim hem de Filistin’deki belediyeler açısından faydalı ve memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Filistin heyeti MASKİ’de incelemelerde bulundu

Filistin heyeti MASKİ’de incelemelerde bulundu

Filistin heyeti MASKİ’de incelemelerde bulundu

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