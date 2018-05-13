HABER

Filistin hükümetinden Mescid-i Aksa baskınına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

Filistin hükümetinden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Filistin hükümeti, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığı açıklamasında bunu "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınların, Filistin halkının yanı sıra tüm Araplara ve Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı olduğu" ifade edildi.

Söz konusu baskınları "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımlayan Mahmud, Arap ve İslam dünyasını acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin hükümeti, uluslararası toplum ve kurumlardan da İsrail'e karşı uluslararası hukuku işletmelerini ve bu ülkenin Filistin halkı ile mukaddesatlarına yönelik saldırılarını durdurmalarını istedi.

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce radikal Yahudi, bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Burada provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızları ise İsrail polisinin saldırısına maruz kalmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı günü Yahudilere, Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.

Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Mescid-i Aksa radikal Yahudi

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.