Filistin için diplomasi trafiği

Konsey toplantısından nasıl bir sonuç çıkacağı henüz bilinmiyor. Kuveyt'in dün üye ülkelere sunduğu açıklama metni üzerinde ortak bir görüş oluşmadı. BMGK'nın Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinlilerin ölümüne ilişkin soruşturma talebi ABD'nin engeline takıldı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti ve Gazze Şeridi'ndeki olayların ardından Filistin'e destek amacıyla Türkiye'nin de girişimleriyle uluslararası diplomaside yoğun bir trafik yaşanıyor.

Kuveyt'in teklif ettiği metinde, Filistinlilerin hayatını kaybetmesinden duyulan öfke ve üzüntünün dile getirilmesi, olaylara ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması, ayrıca taraflara itidal çağrısı yapılması öngörülüyordu.

Konseyin bugünkü toplantısında da daimi üye ABD'nin veto yetkisi nedeniyle dünkü olaylarla ilgili İsrail aleyhine herhangi bir açıklama metni ya da tasarının kabul edilmesi beklenmiyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olanların sayısı 59'a ulaşmış, yaralıların sayısı ise 2770'i aşmıştı.

- BM Genel Kuruluna taşınacak

Ancak Türkiye başta olmak üzere Filistin'e destek olmayı amaçlayan ülkeler konuyu BM Genel Kurulu'na taşımaya hazırlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, aralık ayında olduğu gibi Filistin meselesini BM Genel Kurulu zeminine getirmek için çalışma yapıyor. BMGK'dan sonuç alınamaması nedeniyle konunun 193 üyeli Genel Kurul'da ele alınmasının önemine vurgu yapılıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir." ifadesini kullanmıştı.