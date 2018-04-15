Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, Düzce'de

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, Düzce'ye ulaştı.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Ladraa, 8 Nisan'da İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yolculuğun yaklaşık 250 kilometresini tamamlayarak Düzce'ye geldi.

Düzce'de konaklayacak olan Ladraa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ayı aşkın bir süredir yolda olduğunu, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlattığını ve sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaştığını söyledi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine işaret eden Ladraa, "İnsanlar 70 yıldır işgal altında ve milyonlarca suç ve hukuksuzluk Filistinlilere karşı işlenmekte. Ben bunun hakkında farkındalık oluşturmak istiyorum ki insanlar Filistinlilerin hikayesini bilsinler ve umuyoruz ki bir gün bu gereksiz acı ve çile sona erer." dedi.