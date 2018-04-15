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Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, Düzce'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

İsveçli aktivist Ladraa: - "İnsanlar 70 yıldır işgal altında ve milyonlarca suç ve hukuksuzluk Filistinlilere karşı işlenmekte. Ben bunun hakkında farkındalık oluşturmak istiyorum ki insanlar Filistinlilerin hikayesini bilsinler ve umuyoruz ki bir gün bu gereksiz acı ve çile sona erer"

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, Düzce'ye ulaştı.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Ladraa, 8 Nisan'da İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yolculuğun yaklaşık 250 kilometresini tamamlayarak Düzce'ye geldi.

Düzce'de konaklayacak olan Ladraa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ayı aşkın bir süredir yolda olduğunu, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlattığını ve sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaştığını söyledi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine işaret eden Ladraa, "İnsanlar 70 yıldır işgal altında ve milyonlarca suç ve hukuksuzluk Filistinlilere karşı işlenmekte. Ben bunun hakkında farkındalık oluşturmak istiyorum ki insanlar Filistinlilerin hikayesini bilsinler ve umuyoruz ki bir gün bu gereksiz acı ve çile sona erer." dedi.

- "Filistin meselesi din meselesi değil"

İki haftadır durmaksızın yoluna devam ettiğini aktaran Ladraa, şöyle konuştu:

"Filistin meselesi, din meselesi değil. Mesele; insan hakları meselesi ve onların beraber yaşayabilme meselesi. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla çoğu insanlar sadece dini yönden bakıyorlar ama bütün Filistin'i ve orada yasayan bütün insanları düşünmeliler. Sadece Kudüs değil, bütün Filistin insanları işgal altında ve çile, acı içindeler. Biz de eylemciler olarak yapmaya çalıştığımız, insan hakları ihlalini ve işgal altında acı çeken insanları dile getirmek. Avrupa'da tanıştığım insanlar pek fazla bilmiyorlar. Onlara anlatmak zorunda kaldım. En basit şekilde farklı insanlar farklı şekilde algılayabiliyorlar ama sonuç sadece insan hakları ve insanların birlikte yaşamaları ve işgal altında acılara mahkum kalmamaları."

Ladraa, Ankara'ya bir hafta içerisinde ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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