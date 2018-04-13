Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, Sakarya'da

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, "Yürüyüşüm sayesinde birçok kişi ile irtibat kurdum. Bunların İsrail devletine karşı olan tutumlarında değişikliklere, dönüşümlere yol açtım. İnsanlar değişik taleplerde bulunmaya ve bir şeylerin değiştirilmesinin gereğine inanmaya başladılar." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Ladraa, şu ana kadar 3 bin kilometre yol yürüdüğünü, hedefe yaklaşık 2 bin kilometre mesafe kaldığını anlattı.

İsrail tarafından birçok Filistinli'nin evlerinden, yurtlarından sürüldüğünü, dükkanların kepenklerinin kapatıldığını vurgulayan Ladraa, "Gazze'de çok büyük insani dram, büyük bir felaket yaşanıyor. Etrafı 10 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili. Son 10 yıldır zaten Gazze'ye giriş ve çıkışlar kapalı. İnsanlar tabii bunu şiddetle protesto ediyorlar. Bu son protestolarda da 30 kişi katledildi." diye konuştu.